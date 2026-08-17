Recomendaciones para el cuidado de adultos mayores y niños durante olas de calor

Rosa trabaja desde hace 30 años de manera ambulante en las calles, la gorra y una blusa manga larga nunca le pueden faltar. Ella asegura desde hace un par de años las quemaduras por el sol son cada vez peor. Por ellos decide utilizar artículos que le sirvan para protegerse de las altas temperaturas.

Como el caso de Rosa existen muchos más, adultos mayores que deben salir a trabajar por necesidad en medio de calores extremos, esto incrementa el riesgo de enfermedades, ya que ellos no tienen la capacidad para termoregular el organismo, es decir, que el cuerpo mantenga su temperatura adecuada, aunque afuera haga mucho frío o mucho calor, esto podría tener graves consecuencias.

Mientras que los niños también tienen riesgo, en menores de seis meses que están solo con lactancia maternal debe ser la madre quien debe estar hidratada para reducir los riesgos, mientras que para niños que ya consumen alimentos y agua es recomendable brindar alimentos y líquidos sin necesidad que lo pidan.

En ambos casos es importante mantenerlos en lugares frescos, ventilados y a la sombra, especialmente durante las horas de mayor calor. Evitar actividad física intensa durante las horas más calurosas, además vestirlos con ropa ligera y holgada y no olvidar el protector solar.