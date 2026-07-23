Reanudaran venta de bebidas alcohólicas en partidos de la primera división de futbol

Luego de tres años de prohibición, la venta de cerveza volverá a estar permitida en los estadios del fútbol salvadoreño. Así lo confirmó el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, Yamil Bukele, quien anunció que la medida entrará en vigor a partir del torneo apertura 2026.

La comercialización de bebidas alcohólicas había sido suspendida en julio de 2023, tras la tragedia ocurrida en mayo de ese mismo año en el estadio Cuscatlán, donde una estampida dejó 12 personas fallecidas y decenas de lesionados.

De acuerdo a Bukele, la venta de bebidas alcohólicas estará sujeta a regulaciones y controles específicos para garantizar la seguridad de los asistentes.

La decisión ha generado diversas reacciones entre la población, comerciantes aledaños al estadio Cuscatlán se muestran optimistas ante la posibilidad de mejorar sus ingresos con la venta de bebidas alcohólicas durante los encuentros deportivos.

La medida se implementará conforme a un protocolo que será supervisado por un comisario designado para cada partido. La venta estará permitida únicamente durante el primer tiempo del encuentro, una vez iniciado el segundo tiempo, quedará prohibida su comercialización.