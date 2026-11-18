El Real Madrid renovó el contrato de Arda Güler y lo mantendrá vinculado al club hasta el treinta de junio de 2032. El futbolista turco llegó al equipo en julio de 2023 procedente del Fenerbahçe, cuando apenas tenía dieciocho años.

Desde su llegada, Güler ha disputado ciento veintiséis encuentros oficiales con la camiseta del Real Madrid. Con el club ha conquistado cinco títulos: una Champions League, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.

También suma una Liga Española y una Supercopa de España. El mediocampista es una pieza importante de la selección de Turquía, con la que acumula treinta y ocho partidos internacionales.

En septiembre recibió el premio al jugador revelación de la Champions League 2025-2026. La renovación demuestra que el club lo considera parte de sus planes a largo plazo.