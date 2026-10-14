Reacciones tras anuncio de millonaria inversión en el país

Economistas analizan el alcance que podría tener el nuevo proyecto de inversión anunciado con el Grupo COX, y el impacto en una posible reducción en los costos de la tarifa de energía eléctrica. Aunque todavía no se ha precisado cuánto podrían bajar ni cuándo se reflejaría ese beneficio.

Además, señalan que uno de los retos será garantizar que estas inversiones se mantengan a largo plazo, y sea sostenible.

Y es que El Salvador registró una caída cerca del 90% en la inversión extranjera directa durante el segundo trimestre de este año, según datos del Banco Central de Reserva.

Mientras que el Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 4.5% en la economía de El Salvador para este 2026.