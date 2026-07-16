Rauw Alejandro despide con emotivo mensaje a su bailarín Mike, hallado sin vida en Miami

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para despedirse de su amigo y bailarín Michael Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como Mike, quien fue hallado sin vida en Miami después de haber sido reportado como desaparecido días antes.

El intérprete de «Todo de Ti» recordó los ocho años que trabajaron juntos en importantes giras y presentaciones, y expresó el profundo cariño que sentía por quien fue parte fundamental de su equipo artístico.

En su publicación, Rauw destacó la alegría, el talento y la energía que Mike transmitía dentro y fuera del escenario, convirtiéndose en una figura muy querida por todos los que compartieron con él.

Mike también trabajó junto a la cantante Rosalía y participó en importantes espectáculos internacionales, dejando una huella en la industria del entretenimiento.