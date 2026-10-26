Ratificación de candidatos del partido Arena para elecciones 2027

El partido Arena proyecta obtener 15 curules en la Asamblea Legislativa y ganar 15 alcaldías en las elecciones de 2027. Sus candidatos ya fueron ratificados. Maite Iraheta y Verónica Henríquez conforman la fórmula presidencial del tricolor.

La alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, asistió a la 45ª asamblea del partido, donde reafirmó su participación en la contienda electoral y su aspiración a continuar al frente de la comuna, cargo que ocupa desde 1988.

Por su parte, la actual diputada de Arena, Marcela Villatoro, expresó su expectativa de obtener resultados favorables en los próximos comicios.

El partido Arena se convierte en el segundo instituto político de oposición en ratificar a su fórmula presidencial, luego de que lo hiciera el FMLN.

Ambas fuerzas políticas entran a la contienda electoral con bajos niveles de simpatía ciudadana. Según la encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, presentada en junio de 2026, arena registra un 1.4 % de preferencia, mientras que el FMLN alcanza el 1.3%.