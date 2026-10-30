«Rascal Does Not Dream» cierra su historia con nueva película

La esperada película «Rascal Does Not Dream of a Dear Friend» continúa consintiendo a sus seguidores tras su reciente estreno en los cines de Japón el 16 de octubre de 2026. En esta ocasión, la producción liberó un emotivo video especial que muestra a la carismática coprotagonista, Mai Sakurajima, interpretando una canción sobre el escenario frente a su público.

Esta entrega cinematográfica representa la gran conclusión de la conmovedora e intrigante historia de la franquicia animada. El proyecto está basado en la exitosa serie de novelas ligeras escritas por Hajime Kamoshida e ilustradas artísticamente por Keji Mizoguchi.

Para este desenlace, el largometraje mantuvo al impecable equipo técnico que dio identidad a la saga: la dirección estuvo a cargo de Soichi Masui, acompañado por el guion de Masahiro Yokotani y los diseños de personajes de Satomi Tamura.

La animación corrió una vez más por cuenta del estudio CloverWorks, asegurando la calidad visual y la atmósfera melancólica que tanto caracteriza a los misterios sobrenaturales del «Síndrome de la Pubertad» que han marcado las vidas de Sakuta y Mai.

Este nuevo adelanto musical busca elevar las expectativas de la comunidad internacional mientras se aguarda por noticias sobre su distribución en cines fuera de Japón.