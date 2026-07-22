Rareza del tipo de sangre O negativo

Solo el 1% de la población salvadoreña tiene el tipo de sangre O negativo, un grupo sanguíneo muy valioso por su capacidad de actuar como donante universal de glóbulos rojos. Esto significa que puede ser transfundido a personas de otros grupos sanguíneos, especialmente en situaciones de emergencia.

Pero a diferencia de su capacidad para donar a casi todos los tipos, una persona con sangre O negativa solo puede recibir de su mismo grupo, representando un reto en caso de necesitar una transfusión.

Si una persona con sangre O negativa recibe sangre incompatible, su sistema inmunológico puede destruir los glóbulos rojos transfundidos, provocando una reacción y complicaciones severa de salud al paciente.

Aunque la Organización Mundial de la Salud no registra cuántas personas mueren cada año específicamente por no encontrar sangre o negativa, sí advierte que la falta de sangre segura y disponible provoca muertes evitables en pacientes con emergencias médicas, actualmente el banco de sangre de Cruz Roja Salvadoreña, no cuenta con ninguna reserva de este tipo, según la doctora Jovel son las donaciones que menos les llegan y las que más se necesitan a nivel nacional.

En el mundo se reciben anualmente más de 120 millones de donaciones de sangre, sin embargo, la OMS insiste en que los países deben fortalecer las campañas de concientización para garantizar reservas suficientes, especialmente de grupos sanguíneos negativos, debido a su función esencial en la atención de emergencias.