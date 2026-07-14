Rapero Pitbull establece récord mundial de mayor concentración de calvas postizas

El rapero Pitbull, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez, estableció un nuevo récord Guinness al reunir a 22,141 aficionados con calvas postizas durante un concierto en Londres, donde era cabeza de cartel, superando ampliamente el mínimo de 2,000 exigido por la organización.

Los seguidores acudieron al centro de la capital británica imitando el característico aspecto del artista de 45 años, con gafas de aviador, bigote, traje y las conocidas bald caps, prótesis de látex que simulan una cabeza completamente calva.

El récord, nunca antes intentado, se logró entre los 70,000 asistentes al evento, y el artista declaró emocionado que estaba haciendo historia ante sus propios ojos. Pitbull aseguró querer representar a todos los calvos del mundo con este logro.