Ramiro Landaverde asume como nuevo obispo de la diócesis de Zacatecoluca

Decenas de feligreses se congregaron en la Catedral Nuestra Señora de los Pobres para acompañar la ordenación de Monseñor Ramiro Ernesto Landaverde Orellana como nuevo obispo de la diócesis de Zacatecoluca.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades de la Iglesia Católica, entre ellas el cardenal Gregorio Rosa Chávez, además de sacerdotes y religiosos.

Antes de asumir este nuevo encargo, Monseñor Landaverde se desempeñaba como párroco de la Inmaculada Concepción, en Nueva Concepción, Chalatenango. El pasado 6 de julio, el papa León XIV lo designó como sucesor de Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar.