Rafael Aguirre se inscribe como precandidato del FMLN

Así llegó el doctor Rafael Aguirre a la sede central del FMLN para inscribirse como precandidato a la Presidencia de la República.Aguirre afirmó que su postulación surgió a propuesta de organizaciones sociales.

Durante la inscripción, dirigentes y militantes del FMLN le dieron la bienvenida y expresaron su respaldo. Parte de la militancia que asistió al evento aseguró sentirse identificada con esta precandidatura.

Hasta el momento, el FMLN no ha dado a conocer aspirantes a la Vicepresidencia de la República ni se han inscrito otros precandidatos para buscar la nominación presidencial. Por ahora, Rafael Aguirre es el único aspirante registrado.

Desde 2020, se desempeña como secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, cargo desde el cual ha mantenido presencia en el ámbito público.