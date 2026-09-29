Racha de accidentes de tránsito deja un fallecido y varios percances en distintos puntos del país

Una racha de accidentes de tránsito fue atendida durante la noche y madrugada en distintos puntos del país, con un fallecido entre las emergencias reportadas.

La víctima era un motociclista que impactó contra la parte trasera de un camión en el kilómetro 35 de la carretera que conduce hacia Santa Ana. De acuerdo con información preliminar, personal de socorro realizó maniobras y brindó atención prehospitalaria, pero el hombre ya no presentaba signos vitales.

Otro accidente se registró en la carretera a Acajutla, en el centro de Sonsonate, donde un camión impactó contra los separadores de la vía. El percance provocó el cierre de dos carriles mientras se atendía la emergencia, por lo que personal del Viceministerio de Transporte y de la Policía de Tránsito orientó a los conductores hacia el carril habilitado.