Quimioterapia contra el cáncer de mama provoca llagas, sequedad y cambios en el gusto de los pacientes

La quimioterapia para combatir el cáncer de mama puede provocar alteraciones en la boca como llagas, sequedad y cambios en el gusto.

Estudiantes de odontología de la Universidad Evangélica de El Salvador explicaron cómo prevenir estas molestias.

Rebeca Alvarado señaló que entre las alteraciones más comunes están la mucositis, que son llagas en la mucosa de la boca, y la xerostomía, que es la disminución en la producción de saliva.

También mencionó infecciones oportunistas como la cándida, que presenta manchas blancas en la lengua y el paladar.

Josué Barrera explicó que los tratamientos buscan eliminar las células cancerosas, pero también pueden afectar células intactas y bajar el sistema inmune.