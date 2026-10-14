¿Quién sustituye al papa en caso de incapacidad?

El diagnóstico de cáncer de pulmón del papa León XIV plantea interrogantes sobre quién asumiría sus funciones si el tratamiento de su enfermedad le impidiera gobernar la iglesia católica.

Si su condición de salud le impidiera ejercer sus responsabilidades, la curia romana podría mantener en marcha la administración eclesiástica, con un papel importante del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, sin embargo, este no puede reemplazar al papa en decisiones exclusivas, como nombrar obispos o canonizar santos.

Expertos en asuntos vaticanos señalan que el código de derecho canónico contempla procedimientos para la sucesión papal en caso de muerte o renuncia, pero no establece un mecanismo específico para una incapacidad prolongada. Esto deja sin una respuesta jurídica clara quién asumiría las funciones del pontífice si, estando vivo, no pudiera ejercerlas debido a su enfermedad o tratamiento.