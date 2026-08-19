¿Qué pasa si no se renueva el TPS?

Más de 200,000 salvadoreños están bajo el TPS, desde 2001, beneficio que podría llegar a su final el 9 de septiembre, la situación se ha convertido en una lucha contrarreloj pues no se sabe si habrá una nueva extensión, sin embargo, hay caminos que la admiración Trump podría tomar como la salida forzosa diferida.

Quien ha salido al encuentro en medio del silencio sobre el tema fue la gobernadora de New York, quien presentó un escrito al secretario del departamento de seguridad donde afirma sobre lo inhumano e imprudente que sería devolver a cientos de indocumentados de regresos a sus países, afectando no solo a la persona y sus familias sino a miles de empresas privadas que se mueven gracias al trabajo de ellos. Mientras que Oscar Díaz asegura que las razones de cancelación deben ser claras.

Por su parte, Alianza América aseguro que ellos insisten en buscar ayuda de profesionales que están acreditados ante las agencias federales pertinente y no ir donde personas que solo llenan papeles, sino buscar abogados de inmigración especializados para ciertos casos.

Otra opción que existe ante un panorama adverso sería la autodeportación medida que promueve Estados Unidos para personas que se encuentran de forma irregular dando una ayuda económica de 2,600 dólares.