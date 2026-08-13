¿Qué pasa con una herencia si el heredero muere sin aceptarla?

La muerte de una persona con derecho a heredar, pero que no aceptó ni rechazó los bienes, puede generar conflictos familiares si no se realizan los trámites correspondientes. En estos casos, aparece la figura de la transmisión de la herencia.

Si una persona fallece sin haber aceptado la herencia de su padre, sus derechos pueden transmitirse a sus hijos, es decir, a los nietos del primer causante. Sin embargo, expertos advierten que no realizar la solicitud de aceptación dentro de un plazo prudencial puede generar la pérdida de este derecho por prescripción extintiva, que se produce después de 30 años sin ejercerlo formalmente.

La situación puede complicarse cuando existen varios herederos, propiedades o bienes que aún no han sido distribuidos legalmente.