¿Qué esperan los ciudadanos de los próximos alcaldes?

A seis meses de las elecciones 2027, la población reprobó con una nota de 5.1 a los alcaldes municipales de El Salvador, según una reciente encuesta por el Instituto Universitario de Opinión Pública, un 68.6% de las personas entrevistadas manifestó poca o ninguna satisfacción con el trabajo de la alcaldía de su localidad.

Mientras que solo el 31.4% dijo estar muy satisfecho o algo satisfecho con la municipalidad.

Los principales problemas que destacan algunos ciudadanos son las calles en mal estado, la falta de acceso a agua potable y mal servicio de recolección de basura.

Las elecciones de alcaldes están previstas para febrero del próximo año, y será la segunda vez en que se elegirán 44 ediles.