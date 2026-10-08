¿Qué es el pentobarbital y cómo actúa en una inyección letal?

Una ejecución en Tennessee puso bajo la lupa un fármaco, se trata de un barbitúrico que deprime de forma profunda el sistema nervioso central, utilizado en algunos estados de Estados Unidos como parte de sus protocolos de ejecución.

Sin embargo, Crista Pike de 50 años de edad, se encuentra consciente tras recibir dos dosis letales de pentobarbital, aunque aún enfrenta un pronóstico incierto.

Pero, en la medicina este tiene un uso controlado, exclusivo y especializado en el área quirúrgica.

El pentobarbital es una de las tres sustancias que se utiliza en la inyección letal, un método de ejecución autorizado en Estados Unidos, ¿cómo actúa en el organismo?

Más allá del caso de Pike, el fármaco pone sobre la mesa el debate sobre el uso de medicamentos para producir la muerte y los riesgos que pueden existir cuando el procedimiento no de ejecuta como está previsto.