¿Qué es el fraude de identidad sintética?

Combinar información real y falsa para adulterar o modificar un documento de identidad personal como el DUI, pasaporte o licencia de conducir, corresponde al fraude de identidad sintética, una modalidad que es utilizada para cometer delitos como lavado de dinero, fraudes financieros o suplantación de identidad; lo cual puede generar problemas legales para el afectado y vincularlo con actividades criminales.

Antes de realizar cualquier trámite que involucre documentos personales, abogados recomiendan verificar tres aspectos en la identificación; por ejemplo, en el caso del DUI.

Cometer esta modalidad de fraude conlleva sanciones legales que pueden rondar entre los 3 a 6 años de prisión.

Algunos comercios e instituciones financieras están recurriendo cada vez más a solicitar fotografías de documentos personales para realizar ciertos tramites; sin embargo, abogados sugieren usar otros filtros de seguridad para verificar la identidad del cliente.

Para evitar ser víctima de fraude de identidad sintética, los abogados recomiendan no compartir fotografías de documentos personales por ningún medio. En caso de realizar algún procedimiento financiero o comercial, verificar que la persona que atiende pertenezca a dicha institución; y no publicar información personal en redes sociales.