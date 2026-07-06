¿Qué almuerzan los salvadoreños el fin de semana?

Carne asada, sopa de pollo y lasaña figuran entre los platillos que más se preparan en los hogares salvadoreños durante el fin de semana y es que la mayoría que no trabajan aprovechan para compartir en familia.

Salvadoreños aseguran que el presupuesto que destinan para preparar los alimentos, depende del platillo y de la cantidad de personas que compartirán el almuerzo.

Las carnes continúan siendo uno de los alimentos con mayor presencia en la mesa de los salvadoreños, de acuerdo con el índice de precios al consumidor, junto con las tortillas, los frijoles y el arroz, que forman parte de los productos de mayor consumo dentro de la canasta básica.