Qatar 2022: el primer Mundial de fútbol en Medio Oriente y en un país árabe

La Copa Mundial de Qatar 2022 marcó un hito en la historia del fútbol al convertirse en la primera edición del torneo celebrada en Medio Oriente y en un país árabe, una decisión que llevó el deporte rey a una región completamente nueva y permitió a millones de aficionados conocer la cultura y tradiciones del mundo árabe.

El torneo rompió con la tradición al no disputarse durante los meses de junio y julio, debido a las altas temperaturas del verano catarí, y se realizó entre noviembre y diciembre, con la final programada para el 18 de diciembre de 2022, una fecha poco habitual en la historia de los mundiales.

Además, Qatar 2022 fue considerado uno de los torneos más compactos de la historia moderna, ya que las distancias entre los estadios eran relativamente cortas, lo que permitió que algunos aficionados pudieran asistir a más de un partido durante el mismo día.

La organización, los estadios modernos y la ubicación inédita convirtieron esta edición en un evento inolvidable.