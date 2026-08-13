Puma Energy lanza promoción Ahorra y Gana con 10 Volkswagen 0 kilómetros

Puma Energy presentó la promoción Ahorra y Gana con Puma Pris, que ofrece a los salvadoreños la oportunidad de ganar 10 Volkswagen 0 kilómetros, 338,000 premios instantáneos y $134,500 en puntos PRIX, con la particularidad de que no se requiere un monto mínimo de compra, ya que desde $1 se puede participar, según explicó Marcela Zamudio, marketing manager de la compañía.

La promoción se diferencia por no exigir que los participantes tengan vehículo, puesto que quienes usan Súper 7 también pueden participar, y los premios se entregan libres de impuestos y retenciones.

Para participar, solo se necesita descargar la aplicación Puma Pris, y por cada $10 en compras se obtiene una oportunidad adicional, que se duplica al comprar productos Súper 7 o gasolina Súper con CleanTech Pro, y se cuadruplica al pagar desde la aplicación.

El primer sorteo se realizará el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana, entregando un Saveiro cabina sencilla y cuatro paquetes de 30,000 puntos PRIS, y las oportunidades se acumulan sorteo tras sorteo.