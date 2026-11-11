Puestos navideños se instalan en el centro histórico de San Salvador con precios desde 50 centavos

Los puestos de luces y artículos navideños ya están instalados en el centro histórico de San Salvador, sobre la 17 Avenida Sur y 4ª Calle Poniente.

Los comerciantes permanecerán en el lugar durante noviembre y diciembre con una oferta que comienza desde los 50 centavos.

La venta incluye musgo, aserrín, casitas, venados, guías, santas y esferas con diseños.

Los vendedores ofrecen variedad de luces, nacimientos y todo lo relacionado con la Navidad. Otro locatario señaló que espera que la población acuda a comprar porque tienen buenos precios y productos para todas las búsquedas.

Una comerciante expresó que espera una venta mejor que la del año pasado, aunque reconoció que está bastante lenta.

Muchos clientes acuden debido a la flexibilidad de los horarios, porque los puestos atienden hasta horas de la noche.