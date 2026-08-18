Psicólogo René Linares analiza relaciones tóxicas y mal de amores en consultorio

El psicólogo René Linares participó en el consultorio del corazón de Hola El Salvador, donde analizó casos de relaciones tóxicas y mal de amores, y explicó que muchas personas confunden la paz con la necesidad de experimentar emociones fuertes, por lo que recomendó establecer límites claros y aplicar el contacto cero para romper ciclos de manipulación.

El especialista abordó casos como la falta de compromiso, los celos excesivos y el ciclo de ruptura-reconciliación, y señaló que las relaciones sanas no se ausentan de peleas, pero la clave está en resolver los conflictos mediante el diálogo y la comunicación.

Linares destacó que los celos pueden ser adaptativos cuando surgen de situaciones objetivas, aunque se vuelven tóxicos cuando implican control y vigilancia constantes, y enfatizó la importancia de reconocer las fases de una relación tóxica, que incluyen idealización, devaluación, retiro de afecto y reenganche.