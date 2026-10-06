Psicóloga recomienda plantear límites cuando los abuelos intervienen en la crianza de los hijos

La psicóloga Lorena de la Paz Santos recomendó plantear límites cuando los abuelos intervienen en la crianza de los hijos. Señaló que en el contexto salvadoreño es normal que las familias se involucren en el cuidado de los niños.

Santos explicó que la familia salvadoreña es muy unida y que, por condiciones económicas, muchos viven juntos. Cuando los abuelos cuidan al niño o aportan económicamente, consideran que tienen derecho a opinar.

La especialista aclaró que la familia no actúa con mala intención, sino porque quiere ayudar. Reconocer esa intención facilita llegar a un acuerdo con los familiares.