El balance de fin de año no debería medirse en productividad ni en ganancias, sino en el tiempo dedicado al cuidado propio, la salud mental y los vínculos, planteó la licenciada en psicología Margarita Portillo.

La especialista advirtió que las personas viven corriendo entre el trabajo, los hijos y las tareas inmediatas, sin un momento para preguntarse cómo se sienten y qué metas alcanzaron.

Portillo explicó que, al evaluar el año, las empresas se encargan de medir productividad y ganancias, pero a nivel personal el ejercicio es distinto: reconocer las fortalezas propias.

Al final del día, sostuvo, las personas se cargan de cansancio, estrés y la sensación de no haber tenido tiempo para sí mismas.

La psicóloga propuso preguntas concretas para un balance honesto. Una de ellas es de qué se siente orgullosa la persona durante el año, más allá de los logros laborales o físicos que no se alcanzaron.

También cuentan como motivo de orgullo haber puesto un límite, terminado una relación que no hacía bien o salido de un trabajo emocionalmente desgastante.

Otras preguntas clave son cuánto se cuidó la salud mental, cuánto tiempo se dedicó al descanso y qué tan satisfecha se siente la persona con lo poco o mucho que tiene.