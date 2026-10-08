Psicóloga explica que la dislexia se identifica entre primero y tercer grado escolar

La psicóloga clínica comunitaria e investigadora Thania Nolasco explicó que la dislexia es un trastorno del neurodesarrollo que dificulta el proceso de lectura y escritura.

Señaló que esta dificultad se identifica normalmente durante los primeros años escolares, entre primero y tercer grado.

La especialista indicó que la dislexia se presenta aproximadamente entre los seis y los ocho años, cuando el niño inicia su proceso de aprendizaje.

Advirtió que los maestros son los primeros en detectar las señales, como confundir la letra B con la D. Otras señales son la dificultad para relacionar sonidos con letras y la omisión de palabras por confusión. La psicóloga precisó que la dislexia no tiene relación con la inteligencia.