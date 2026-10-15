Psicóloga explica por qué memorizar toda la noche antes de un examen casi nunca funciona

La psicóloga clínica Heidy Estefany Quijada explicó que memorizar toda la noche antes de un examen casi nunca funciona porque el sueño es parte del proceso de aprendizaje. Señaló que al no descansar se compromete la atención y la capacidad de memorizar.

La especialista indicó que una cosa es retener la información fresca por un par de horas y otra es haberla aprendido para recuperarla después.

Explicó que identificar la información cuando se tiene el material de frente no es lo mismo que recuperarla sin él.

Por ello, recomendó aprender en tiempos divididos, dejar un tiempo para no hacer nada y luego tratar de recuperar lo estudiado.