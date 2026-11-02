Psicóloga explica por qué el miedo a la muerte es universal

La psicóloga Raquel Alas aborda el miedo a la muerte como un temor universal que no distingue cultura ni religión. La incertidumbre sobre lo que sucede después de morir ocasiona ese miedo en el ser humano.

El miedo a la muerte es algo que nos enseñan desde pequeños, explica la especialista. Tampoco importa si la religión promete el cielo o la reencarnación, porque el problema central es no saber qué pasa.

El miedo a la incertidumbre figura entre las cosas que más temor puede ocasionar en la vida de una persona.

Perder a la gente que amamos, nuestras metas y proyectos, o no saber si dejaremos un legado alimenta ese temor. Lo mejor es aprender a coexistir con el miedo, hablarlo y no ignorarlo, recomienda Alas.