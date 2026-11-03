Psicóloga explica por qué cuesta tanto decir que no y cómo poner límites sin sentir culpa

La psicóloga Silvia Cienfuegos explica que decir que no resulta difícil porque tiene que ver con los límites y las reglas internas que construimos desde pequeños. La especialista señala que el no y el sí son igual de importantes para las personas.

Las reglas internas provienen de los padres, el entorno y la escuela, y muchas veces confunden el decir que no con ser egoísta.

Cienfuegos aclara que tener límites no impide ser generoso ni hacer favores, pero existe una distancia hacia uno mismo.

Ese límite radica en cuánto afecta una situación a la salud física y mental, y qué consecuencias tiene en el día a día.

La culpa funciona como una alarma que avisa cuándo hacer un alto, aunque no debe permanecer encendida todo el tiempo.