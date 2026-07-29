Psicóloga Emigdia Merino recomienda «contacto cero» para superar una ruptura amorosa

La licenciada Emigdia Merino, psicóloga, recomendó el «contacto cero» como una de las estrategias más efectivas para superar una ruptura amorosa, ya que revisar constantemente las redes sociales de la expareja mantiene el enganche emocional y dificulta el proceso de sanación.

La especialista señaló que bloquear al ex no es un acto de inmadurez, sino una forma de priorizar el bienestar mental y darle tiempo a la mente para habituarse a la nueva realidad.

En el caso de regresar con un ex, Merino aconsejó identificar los factores que llevaron a la ruptura y establecer acuerdos claros, con comunicación y cambios reales, para evitar repetir patrones tóxicos.

También alertó sobre el dolor de ser terminado por mensaje de texto, que deja dudas y culpa en la persona afectada, y recomendó buscar ayuda profesional si los síntomas persisten.