Psicóloga advierte que gritos y castigos físicos destruyen el vínculo con los hijos a largo plazo

Los gritos y los castigos físicos no funcionan a largo plazo y destruyen el vínculo con los hijos, advirtió la psicóloga clínica Karla Galdámez.

La especialista explicó que la disciplina positiva establece normas claras y consecuencias sin recurrir a la violencia.

Castigar solo por castigar, sin una consecuencia clara, ocasiona miedo y un exceso de poder, señaló la psicóloga. Ese patrón puede llevar a que el vínculo se destruya y que en la adolescencia aparezca el resentimiento hacia el padre.

Galdámez explicó que en el cerebro del niño se activa la amígdala ante el miedo, lo que genera una reacción al trauma.

El padre puede creer que el hijo hace caso, pero en realidad está reaccionando al maltrato. Ese aprendizaje puede normalizarse y repetirse en la vida adulta.