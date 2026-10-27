Psicóloga advierte que ganar más dinero no debe traducirse en mayor poder dentro de la pareja

Ganar más dinero no debería traducirse automáticamente en mayor poder de decisión dentro de la pareja, advirtió la psicóloga Lorena Santos. La especialista señaló que lo que se aporta a la relación no se limita a los ingresos económicos.

Santos explicó que en la realidad salvadoreña suele haber una persona que provee más que la otra, y muchas veces es el hombre.

Sin embargo, indicó que la mujer ha ido desarrollándose laboralmente y ha logrado poder adquisitivo, lo que ha vuelto el tema más polémico.

Señaló que frases como «yo soy quien paga todo acá» aparecen en las discusiones fuertes. Añadió que muchas decisiones del hogar no implican dinero, como la crianza de los hijos.

También consideró que en muchos hogares salvadoreños la mujer tiene mayor noción de la gestión del hogar.