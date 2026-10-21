Psicóloga aconseja poner límites cuando el mejor amigo o amiga se entromete en la relación de pareja

La psicóloga Raquel Vázquez recomendó a las parejas establecer límites cuando el mejor amigo o la mejor amiga se entromete en la relación y se comparten detalles íntimos de las peleas. Los vínculos son necesarios, pero es importante cuidar y respaldar la integridad de la otra persona.

La especialista sugirió preguntarse por qué se siente cómodo contándole todo a ese amigo o amiga, y qué le da esa persona que lo hace sentir así.

Se puede recibir una parte de validación del amigo sin involucrar directamente a la pareja. Vázquez señaló que los vínculos con amigos y familia se dan conforme la constante relación que tenemos.

También indicó que los límites son personales y que los vínculos forman parte del desarrollo de las emociones y la personalidad.