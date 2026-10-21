PSG vence 4-2 al Barcelona con goles de Vitinha y Fabián Ruiz en los minutos finales del encuentro

El París Saint-Germain se impuso 4-2 al Barcelona en el Parque de los Príncipes en la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Vitinha marcó el 3-2 al minuto 81 y Fabián Ruiz selló la victoria al minuto 86. Desirée Doué abrió el marcador al minuto 38 para el conjunto parisino.

En la segunda parte, el Barcelona empató al minuto 55 con una anotación de Xavi Espart.

Lucas Hernández devolvió la ventaja a los franceses, pero Lamine Yamal firmó el empate al minuto 79.

La contundencia ofensiva del PSG en los minutos finales definió el resultado.