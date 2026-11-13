Prueban tinta indeleble para elecciones 2027

38 solventes pusieron a prueba la calidad de la tinta indeleble que se utilizará en las próximas elecciones del 28 de febrero de 2027. De forma voluntaria, 9 personas introdujeron el dedo índice en el frasco y, transcurridos dos minutos, se verificó que la tinta secara de manera efectiva y que no pudiera ser removida con los diferentes productos utilizados.

La evaluación fue realizada por el laboratorio de la universidad Alberto Masferrer. En el ensayo también participaron representantes de algunos partidos políticos.

La calidad de la tinta indeleble es primordial, pues se convierte en un mecanismo de control para identificar a quienes ya ejercieron el sufragio. En los próximos comicios, 6,534,389 salvadoreños están habilitados para emitir su voto, según el registro electoral. De estos, 982,682 se encuentran en el extranjero y 5,551,707 en el territorio nacional.

El TSE cuenta con 9,700 unidades de tinta indeleble, que actualmente se resguardan en la Dirección de Organización Electoral.

Durante noviembre se desarrollará también el simulacro de transmisión de resultados de escrutinio preliminar y de votación remota por internet. En diciembre se realizará, por primera vez, el simulacro de escrutinio final.