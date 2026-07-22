Proyecto de autosostenibilidad comunitaria en Santiago Texacuangos

Más de 15 manzanas de terreno en Santiago Texacuangos han sido destinadas para un proyecto de autosostenibilidad comunitaria, beneficiando a más de 6,000 familias con jornadas de salud, becas de estudio, bienestar social y sostenibilidad y medio ambiente, además, en este lugar se capacita a jóvenes para tener autonomía económica y acompañamiento.

El lugar ha sido intervenido con un nuevo modelo innovador para frenar deslaves en el terreno y ya se han instalado más de 200,000 llantas en todo el lugar con ayuda de jóvenes que residen en el lugar y voluntarios que se acercan a apoyar el proyecto.

Este proyecto es parte de una de las 33 comunidades beneficiadas por la Fundación Quintanilla Amaya con el objetivo de cambiar entornos y transformar vidas. Además de brindar acompañamiento para potenciar la autonomía económica de los beneficiados.