Proyecto de autosostenibilidad comunitaria en Santiago Texacuangos

En Santiago Texacuangos una fundación está trabajando para que familias de la zona tengan espacios donde pueden ser capacitados en áreas de sostenibilidad ambiental y económica.

Más de 15 manzanas de terreno en Santiago Texacuangos han sido destinadas para un proyecto de autosostenibilidad comunitaria, beneficiando a más de 6,000 familias con jornadas de salud, becas de estudio, bienestar social y sostenibilidad y medio ambiente, además, en este lugar se capacita a jóvenes para tener autonomía económica y acompañamiento.

El lugar ha sido intervenido con un nuevo modelo innovador para frenar deslaves en el terreno y ya se han instalado más de 200,000 llantas en todo el lugar con ayuda de jóvenes que residen en el lugar y voluntarios que se acercan a apoyar el proyecto.

Este proyecto es parte de una de las 33 comunidades beneficiadas por la Fundación Quintanilla Amaya con el objetivo de cambiar entornos y transformar vidas. Además de brindar acompañamiento para potenciar la autonomía económica de los beneficiados.