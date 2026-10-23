Proyecciones económicas para El Salvador

El Salvador podría crecer un 4.5% en 2026, esta proyección la dio la comisión económica para América Latina y el Caribe que mejoró su estimación para el país en 0.6 puntos, respecto al 3.9% que preveía en agosto.

En ese informe ubica al país entre las economías con mayor crecimiento proyectado de América Latina, compartiendo la segunda posición con panamá, mientras que Venezuela encabeza la lista con un crecimiento previsto del 6.5%.

Estos datos coinciden con otros organismos multilaterales y las estimaciones nacionales por ejemplo el Fondo Monetario Internacional reveló que se alcanzará un crecimiento de 4.5% al igual que las proyecciones del Banco Mundial, y el Banco Central de Reserva Salvadoreño estima el alza hasta en un 5%.

En Centroamérica, la Cepal proyecta un crecimiento promedio del 1.7%. Mientras tanto, Guatemala crecería un 4.1%, Nicaragua un 3.7%, y Costa Rica y Honduras un 3.5%, respectivamente. Pero 2027, el organismo prevé que la economía salvadoreña modere su crecimiento al 4.1%.

El organismo espera una recuperación de toda la región, aunque factores como el Fenómeno del Niño, la Demanda Mundial y las condiciones financieras internacionales podrían incidir en este desempeño.