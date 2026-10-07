Proyecciones de crecimiento económico en El Salvador

El Salvador mantiene una proyección de crecimiento económico que destaca en la región según el Banco Mundial.

La economía salvadoreña es la que más crecerá con un 4.5% al cierre de 2026, una proyección que ha incrementado, ya que en junio el mismo banco es estimaba un crecimiento de 3.2%. El Salvador se colocaría, así como la tercera economía con mayor crecimiento de América Latina, y la cuarta si se incluye el Caribe.

El organismo multilateral revela que el país ha mantenido un crecimiento anual promedio superior al 3% en los últimos años, con la inversión privada como uno de los principales motores.

También relaciona este desempeño con la mejora en las condiciones de seguridad, los esfuerzos de consolidación fiscal y el aumento de la inversión privada en el país.

Además, el banco registra que la economía salvadoreña creció 3.9% en 2025, por lo que la nueva proyección apunta a un mayor ritmo de crecimiento para este año.

Y es que, según datos del Banco Mundial, El Salvador ha logrado mantener una tendencia de crecimiento económico en los últimos años, un escenario que el gobierno busca fortalecer con más inversión y oportunidades para los salvadoreños.