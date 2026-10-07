Proyecciones de crecimiento económico en El Salvador

La economía salvadoreña es la que más crecerá con un 4.5% al cierre de 2026, una proyección que ha incrementado, ya que en junio el mismo banco es estimaba un crecimiento de 3.2%. El Salvador se colocaría, así como la tercera economía con mayor crecimiento de América Latina, y la cuarta si se incluye el Caribe.

El organismo multilateral revela que el país ha mantenido un crecimiento anual promedio superior al 3% en los últimos años, con la inversión privada como uno de los principales motores.

También relaciona este desempeño con la mejora en las condiciones de seguridad, los esfuerzos de consolidación fiscal y el aumento de la inversión privada en el país.

Además, el banco registra que la economía salvadoreña creció 3.9% en 2025, por lo que la nueva proyección apunta a un mayor ritmo de crecimiento para este año.

Y es que, según datos del Banco Mundial, El Salvador ha logrado mantener una tendencia de crecimiento económico en los últimos años, un escenario que el gobierno busca fortalecer con más inversión y oportunidades para los salvadoreños.