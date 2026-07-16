Próximos asuetos

Faltan pocos días para las vacaciones agostinas, mientras los preparativos comienzan, la población ya se encuentra ansiosa por los días de descanso, para los trabajadores del distrito de San Salvador los días de asueto son 3 y 5 de agosto, mientras que el 6 es asueto a nivel nacional, dicen que estas fechas son de las más esperadas, para recargar energías y distraerse de la cotidianidad.

Aunque en el 2025, el desplazamiento de salvadoreños en estas fechas fue de 2.8 millones de personas a diferentes destinos locales, destacando Sivarland y el centro histórico, hay quienes prefiere pasar en casa junto a su familia.

Pero aún faltan ciertos días de asueto para lo que resta del año, el día de la independencia el martes 15 de septiembre, día de los difuntos que será el lunes dos de noviembre y en el último mes del año, hay varias fechas esperadas por la población, aunque según la legislación, los asuetos remunerados son primero de enero y 25 de diciembre. Muchas prácticas y políticas internas de empresas, también conceden libre hasta el mediodía, el 24 y 31 de diciembre.