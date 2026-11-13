Protección de los derechos de las personas vulnerables

Atender a las víctimas de manera conjunta es clave, se necesita no solo abordar el tema jurídico, sino también social y psicológico, por ello más de 500 estudiantes y profesionales participaron en el congreso multidisciplinario denominado Protección de Derechos en Poblaciones Vulnerables desde la interdisciplinariedad realizado por la Universidad Doctor Andrés Bello.

Durante el congreso especialistas brindaron ponencias sobre diversos temas.

Incluso para atender los casos y las víctimas el sistema judicial cuenta con diferentes instancias.

Los estudiantes que cursan las carreras de licenciatura en ciencias jurídicas, psicología y trabajo social, afirman que este tipo de aprendizajes los preparan para cuando se incorporen al mercado laboral.

Además, los universitarios, refuerzan y complementan su aprendizaje tras realizar las horas sociales en empresas o instituciones según su rubro.