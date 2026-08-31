Protección Civil reporta rescates de menores y adultos en litoral salvadoreño

La unidad de guardavidas de Protección Civil de El Salvador realizó 9 rescates de emergencia durante el fin de semana en diferentes playas del litoral salvadoreño, luego de que fuertes corrientes de retorno pusieran en riesgo la vida de bañistas, entre ellos 3 menores de edad.

El despliegue comenzó en la Costa del Sol, distrito de San Luis La Herradura, La Paz Centro, y se intensificó el domingo con intervenciones en varios puntos del litoral. En la playa El Majahual, La Libertad, los guardavidas rescataron a 2 personas que fueron arrastradas mar adentro, mientras que en la Costa del Sol auxiliaron a un menor y en la playa San Blas, también en La Libertad, realizaron el rescate simultáneo de 2 menores.

Operativos similares se ejecutaron en Metalillos, Sonsonate, La Puntilla y Los Blancos, donde los guardavidas lograron evitar tragedias.