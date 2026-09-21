Protección Civil emitió aviso por lluvias para esta semana

El Salvador tendrá lluvias durante toda la semana. La causa es la combinación de varios fenómenos en la atmósfera, entre ellos una zona de baja presión, que es un área donde el aire caliente sube, forma más nubes y provoca más precipitaciones. A esto se suma el acercamiento de una franja de nubes y tormentas conocida como zona de convergencia intertropical, que se acerca a la costa del pacífico salvadoreño.

Un sistema provocará tormentas, con ráfagas de viento y posible caída de granizo en algunas zonas.

La humedad del océano Pacífico y del atlántico aumentará las nubes y las lluvias, principalmente en la costa del centro y oriente, la cordillera volcánica y la zona norte. Entre el 21 y el jueves 24 de septiembre, las lluvias podrían continuar en los municipios cercanos a estas zonas.