Protección Civil declara alerta roja a nivel nacional por sequía prolongada y temperaturas récord

Protección Civil declaró alerta roja a nivel nacional por los periodos secos prolongados en El Salvador, con temperaturas por encima de los valores normales y un déficit de lluvias que ya representa un riesgo para cultivos, agua potable y seguridad alimentaria.

El Ministerio de Medio Ambiente proyecta lluvias por debajo de lo normal entre agosto y octubre, con hasta 90 % de probabilidad de déficit en la zona oriental y paracentral.

El país acumula 13 sequías este año, la más reciente con 18 días consecutivos sin lluvia desde el 7 de agosto, tras un déficit del 41 % en mayo y 14 récords de temperatura en el mes.

El gobierno anunció vigilancia, apoyo a agricultores, reservas de agua y transferencias para familias vulnerables.

La situación podría mantenerse severa a finales de 2026 e inicios de 2027.