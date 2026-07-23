Prórroga para cambio de placas

Las placas emitidas desde 2011 seguirán teniendo validez por un año más en el país, la prórroga estará vigente hasta el 31 de agosto de 2027. De acuerdo con las estimaciones, el parque vehicular supera los dos millones de automotores. El viceministro de Transporte explicó los alcances de la disposición.

Legisladores y autoridades señalaron que la decisión de mantener las actuales placas busca evitar que los propietarios de vehículos asuman un gasto adicional por su reemplazo.

Según las autoridades, la extensión del plazo permitirá a las instituciones responsables realizar una evaluación técnica, financiera y logística para planificar el proceso de renovación masiva de las placas.