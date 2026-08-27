Prórroga del régimen de excepción

54 veces ha sido prorrogado el régimen de excepción en El Salvador, con la nueva extensión de 30 días más, la medida estará vigente hasta el 27 de septiembre, en total, el país ha estado bajo el régimen de excepción desde hace 4 años y 5 meses.

En este periodo, las autoridades de seguridad han reportado la captura de 92,838 personas a quienes vinculan con pandillas, esto ha permitido reducir a gran escala los delitos, principalmente los homicidios.

El régimen de excepción fue aprobado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa, tras un fin de semana violento en el que se reportaron más de 80 crímenes, y cuyos cabecillas responsables han enfrentado un proceso judicial que culmina el próximo lunes con el fallo respectivo de los tribunales.

Tras la implementación de esta herramienta jurídica, el país ha acumulado 1,190 días sin homicidios, según los reportes oficiales

Con esta medida se mantienen suspendidas tres garantías constitucionales sobre el tiempo máximo de detención administrativa, privación de las telecomunicaciones y el derecho de la defensa.