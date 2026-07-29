Prórroga al régimen de excepción

Antes de la implementación del régimen de excepción, los pandilleros ejercían control en este sector, se trata del reparto La Campanera, en Soyapango, donde actualmente sus habitantes afirman vivir con mayor tranquilidad y sin preocupaciones por la delincuencia.

30 días más bajo régimen de excepción decidieron los diputados en la Asamblea Legislativa. Continuará la suspensión de las garantías contempladas en el artículo 12, inciso segundo, relativo a la presunción de inocencia; el artículo 13, inciso segundo, que establece el plazo máximo para presentar a una persona detenida ante un juez; y el artículo 24 de la constitución, referente a la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. Esta es la prórroga número 53.

El gobierno sostiene que es necesario mantener esta política de seguridad, pese a los resultados obtenidos desde su implementación. Entre las cifras destaca la captura de 92,480 personas presuntamente vinculadas con estructuras pandilleriles y la acumulación de 1,275 días sin homicidios, desde la entrada en vigor de la medida en marzo de 2022.