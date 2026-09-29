Propuesta de reducción de jornada laboral

Que se trabaje 35 horas a la semana es la propuesta de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, esta iniciativa es la primera que contempla una reducción en la jornada diaria y según su postura se trabajaría 7 horas al día en lugar de 8.

Se espera que en octubre se tenga un consenso entre gobierno, empresa privada y trabajadores, la decisión tendrá que pasar por las manos del presidente de la República.

La propuesta que se logré aprobar de requerirlo implicaría reformas a la Constitución y al Código de Trabajo.