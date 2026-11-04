Programas de Walmart impulsan emprendimientos familiares

Hace 20 años, Típicos Nicole comenzó como un emprendimiento familiar dedicado a la elaboración de dulces artesanales a base de frutas tropicales, como coco y tamarindo. Con el paso del tiempo, la empresa amplió su oferta e incorporó nuevos productos elaborados con plátano y yuca, manteniendo los sabores tradicionales, uno de los momentos clave para su crecimiento llegó con Walmart, luego de participar en una rueda de negocios dirigida a mujeres empresarias, donde sus productos fueron seleccionados para comercializarse en las tiendas de la cadena.

Desde entonces, la empresa pasó de entregar 4 cajas semanales con apenas 2 productos a distribuir entre 100 y 150 cajas por semana, con un catálogo de 17 productos.

Este crecimiento también ha sido impulsado por el acompañamiento de Walmart a través de su programa “Una mano para crecer”, que brinda capacitaciones en administración de inventarios, órdenes de compra y estrategias comerciales. Además, facilita espacios como Los Mercaditos Pymes para acercar sus productos a más consumidores.

Actualmente, Típicos Nicole busca ampliar su capacidad productiva e industrializar sus procesos, mientras Walmart continúa impulsando oportunidades para que más pequeñas y medianas empresas salvadoreñas fortalezcan sus negocios y lleguen a nuevos mercados.