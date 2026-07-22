Programas de rehabilitación por consumo de sustancias en El Salvador

Es el testimonio de un joven de 19 años que lleva tres meses sin consumir drogas y un mes en rehabilitación, hijo de salvadoreños, pero nacido en Estados Unidos, a sus 14 años comenzó a consumir todo tipo de estupefacientes, su familia, decidió enviarlo al país para iniciar su proceso de desintoxicación.

Y así como él, más de 330 millones de personas en el mundo se encuentran sumergidos en las drogas, aunque no existe un porcentaje exacto de cuántos salvadoreños consumen estás sustancias, especialistas mencionan que existe una preocupación constante con el ingreso de drogas sintéticas como éxtasis, fentanilo y metanfetamina, esta última es la más peligrosa, por su rápida y severa dependencia, además de provocar efectos físicos y mentales.

En Aguilares, se encuentra el centro de rehabilitación Escapa por tu vida, que desde hace 23 años, ofrece a hombres consumidores de sustancias la oportunidad de desintoxicarse y reintegrarse a la sociedad de manera productiva, el programa de reinserción tiene una duración de 6 meses.

Sin embargo, la tasa de recaída por consumo de droga oscila entre el 40%, sin embargo, la tasa de éxito aumenta hasta un 80% cuando los pacientes completan programas de rehabilitación de larga duración.

Según el especialista, en el país falta establecer programas de prevención en escuelas y comunidades, programas de apoyo laboral para evitar recaídas y mantener el control de fronteras y narcomenudeo en el país.